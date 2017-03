Actualidade

O governo de Cabo Verde vai reabrir "brevemente" um concurso para a criação do logótipo para a candidatura da morna à UNESCO, anunciou hoje o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Em outubro do ano passado, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, apresentou o vencedor do concurso, mas no mesmo dia anunciou a sua suspensão por suspeitas de plágio da proposta vencedora.

Quase cinco meses depois, a tutela da Cultura cabo-verdiana anuncia a reabertura do concurso, esperando que o processo seja conduzido com "alto sentido de Estado e profissionalismo".