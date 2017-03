Actualidade

O treinador Thomas Tuchel admitiu hoje que só um Borussia Dortmund "extraordinário" poderá reverter a desvantagem de 1-0 frente ao Benfica e apurar-se quarta-feira para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"Temos de nos desprender desse resultado. Devemos ter um bom rendimento. Precisamos de duas meias partes extraordinárias para o conseguirmos. Jogar ao limite nas duas partes", resumiu o técnico, na antevisão ao desafio caseiro com os 'encarnados'.

O Dortmund tem média de golos sofridos superior a um tento por jogo, mas isso não preocupa o técnico de 43 anos, que destaca a importância da equipa estar "focada no objetivo", considerando "irrelevante" o resultado, desde que, no fim, a sua equipa esteja entre as oito melhores da Europa.