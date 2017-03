Actualidade

As autoridades portuguesas estão "muito preocupadas" com a falta de informação sobre a localização do cidadão português desaparecido em meados do ano passado, disse hoje à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"As autoridades portuguesas - o Presidente da República e o Governo - estão muito preocupadas, como é seu dever, em relação às condições do desaparecimento de um nosso concidadão numa região de Moçambique, sobretudo ao facto de, vários meses depois de se ter verificado, não termos nenhum elemento concreto que os permita conhecer a sorte, o destino, a localização desse concidadão", afirmou Augusto Santos Silva, à margem da inaguração da chancelaria do principado do Mónaco.

Há uma semana, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português informou que o ministro do Interior moçambicano "deu conta", em Lisboa, ao Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa , e ao primeiro-ministro, António Costa, "de que prosseguem as investigações das autoridades moçambicanas tendentes a apurar a situação do cidadão português desaparecido, em Moçambique, desde meados de 2016".