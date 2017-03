Inquérito

São muitas as coisas que nos irritam nos aviões. A começar pelo espaço reduzido para esticar as pernas, passando pela comida servida a bordo. Mas para os portugueses, é o barulho que mais incomoda, revela um estudo do motor de busca de voos e hotéis Jetcost. De tal forma, que mais de metade (54%) gostariam mesmo de ter áreas de silêncio nos aviões.

A informação resulta de um inquérito, feito a mais de 3.000 pessoas de seis nacionalidades europeias, entre as quais a portuguesa, que viajaram pelo menos uma vez, nos últimos dois anos. A nível global, o ruído foi eleito o mais irritante a bordo (47%), seguido dos altos preços de alimentos e bebidas (28%), do espaço insuficiente para as pernas (21%) e da espera por outros passageiros (13%).

Mas há alguns ruídos que irritam mais do que outros, a começar pelas crianças a chorar, revela o mesmo estudo. Para resolver o problema, os inquiridos ofereceram soluções, como o delimitar de uma área nos aviões, como existe em alguns comboios (54%) ou a distribuição de auriculares ou tampões para os ouvidos, grátis, (31%).

Isto porque, segundo 79% dos que responderam, a tripulação não consegue gerir de forma eficiente o problema do ruído. Dados que colocam os portugueses no terceiro lugar dos mais desejam estas zonas livres de ruído, depois dos italianos e dos espanhóis.