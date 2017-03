Sondagem

Maioria dos pais de meninas encorajam as filhas a ser confiantes. E, claro, brincam com elas.

Os homens também brincam com bonecas. Que o digam os pais de meninas, habituados a estas e outras atividades que a tradição diz serem um exclusivo feminino, como fazer tranças ou tirar pastilha elástica dos cabelos compridos. Segundo uma nova sondagem, a maioria dos pais sabe isto e 82% reconhecem também a relevância de mostrar às filhas que ser gentil e corajoso é mais importante do que ser bonito.

Realizada a nível nacional pela Barbie, em parceria com a OnePoll junto de 500 pais portugueses, no âmbito de uma nova campanha, o estudo revela ainda que, quando se trata de incentivar as crianças, 68% afirmam dizer às filhas que elas podem ser o que quiserem.

No que diz respeito à preparação para o futuro, 83% dos pais dizem encorajar as filhas a serem confiantes, enquanto 76% afirmam ensinar-lhes tarefas práticas do dia-a-dia. A maioria (80%) afirma também ser mais importante elogiar as suas filhas pelo que fazem corretamente, em vez de se focarem no que fazem de errado.

De acordo com o inquérito, são 20 as coisas que os pais de meninas sabem bem. Não as vamos revelar todas, mas podemos garantir que sabem bem como dar o mimo perfeito, como as fazer sentirem-se especiais, têm familiar o conceito de pirueta, assim como o de brincar com bonecas, algo que partilham com as suas princesas.