Os escritores portugueses Patrícia Portela, Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M.Tavares, Margarida Vale de Gato, Raquel Nobre Guerra e Miguel Cardoso vão marcar presença em março na Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, foi hoje anunciado.

De acordo com informação disponibilizada hoje no sítio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, na internet, além dos autores portugueses, serão também convidados desta edição o moçambicano Mia Couto e o angolano Kalaf Epalanga.

Na feira, que decorre de 23 a 26 de março, "Portugal terá um 'stand' que pretende ser um espaço agregador de comunicação com o público e com o meio especializado alemão".