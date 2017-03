Actualidade

O FC Porto foi hoje eliminado nos quartos de final da UEFA Youth League em futebol, ao perder com os espanhóis do Barcelona por 2-1, depois de ter-se encontrado em vantagem.

Os 'dragões' chegaram a estar perto de se apurarem pela primeira vez para as meias-finais da prova, ao adiantarem-se no marcador aos 62 minutos, por Bruno Costa, mas a equipa espanhola virou o resultado no último quarto de hora, com golos de Ruiz, aos 75, e de Mboula, aos 87, na conversão de uma grande penalidade.

Nas meias-finais, no Estádio Colovray, em Nyon, na Suíça, a 21 de abril, a equipa catalã vai defrontar os austríacos do Salzburgo, que hoje eliminaram os também espanhóis do Atlético de Madrid, enquanto a outra meia-final será disputada entre o Benfica, que hoje afastou os russos do CSKA Moscovo e o vencedor do embate entre os espanhóis do Real Madrid e os holandeses do Ajax.