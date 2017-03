Actualidade

O Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC) apresenta esta semana uma nova produção da ópera "Tristan und Isolde", de Richard Wagner, com encenação de Charles Edwards e direção musical de Graeme Jenkins.

A ópera, protagonizada pelo tenor Erin Caves e a soprano Elisabete Matos, está em cena no grande auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na próxima quinta-feira, às 18:00, e domingo, às 15:00, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do TNSC.

Em declarações à agência Lusa, Charles Edwards afirmou que "o essencial é seguir a música", referindo que esta é uma ópera "complexa" e "incrivelmente longa", com cerca de cinco horas, mas, "se tudo estiver coordenado com a orquestra, parece que são cinco minutos".