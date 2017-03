Actualidade

O chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Silva Ribeiro, apontou hoje como prioridade do seu mandato aumentar a atratividade da Marinha, visando suprir as necessidades urgentes de recrutamento, sobretudo ao nível de praças.

Em declarações à Lusa no final de uma audição na comissão parlamentar de Defesa, António da Silva Ribeiro sublinhou que em 2016 apenas foram preenchidas 45% das 800 vagas abertas através de concurso, o que fica muito abaixo das necessidades do ramo.

"Porque é que isto acontece? É porque nós não tivemos concursos em 2010, 2011, 2012 e 2014. Ao interrompermos o recrutamento na Marinha, quando abrimos o concurso não apareceram os 800 jovens para concorrer. A nossa experiência diz-nos que conseguimos recrutar normalmente 300 a 350 por ano", disse.