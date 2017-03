Actualidade

A influência que o romance "Anna Karenina", de Tolstoi, tem na vida de dois casais é o tema central da peça "Como ela morre", que se estreia na quinta-feira no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

"Não é uma adaptação de 'Anna Karenina', mas é a história de dois casais separados no tempo e no espaço. Um casal, em Lisboa, em 1967, interpretado por Pedro Gil e Isabel Abreu, e um outro casal, em 2017, em Antuérpia, na Bélgica, interpretado por Jolente de Keersmaeker e Frank Vercruyssen, da companhia belga tg Stan", explicou à imprensa o diretor do D. Maria II e um dos criadores da peça, Tiago Rodrigues.

Estes dos casais estão a viver "um momento crucial da sua história íntima e, em ambos os casos, há um leitor de 'Anna Karenina'. Em Portugal, Isabel Abreu está, em 1967, a ler o livro, e, em 2017, Frank Vercruyssen, ou a sua personagem, está a ler o livro", acrescentou Tiago Rodrigues.