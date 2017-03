Actualidade

O Partido Ecologista "Os Verdes" classificou hoje como "crime ambiental grave" o derramamento de óleos na Praia da Granja, em Vila Nova de Gaia, e questionou o Governo sobre as conclusões da investigação entretanto efetuada.

Em pergunta dirigida ao Ministério do Ambiente, o deputado de "Os Verdes" José Luís Ferreira questiona se existe a suspeita de alguma empresa em particular que tenha sido responsável pela ocorrência e que medidas foram tomadas para a limpeza do areal e para a proteção da praia.

Pergunta ainda "se é possível perceber" quais as consequências do derramamento e que sanções serão aplicadas aos responsáveis.