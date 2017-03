Operação Marquês

O administrador do Grupo Lena, Joaquim da Conceição, e a própria empresa foram hoje constituídos arguidos na 'Operação Marquês', segundo uma informação da Procuradoria-Geral da República.

Numa resposta enviada à Lusa, a PGR refere que o Ministério Público constituiu como arguido Joaquim Paulo da Conceição e a empresa LENA SGPS.

A 'Operação Marquês', cujo principal arguido é o ex-primeiro-ministro José Sócrates conta agora com 25 arguidos - 19 pessoas e seis empresas, quatro das quais do Grupo Lena - estando a decisão do Ministério Público de acusar ou arquivar o processo marcada para o dia 17.