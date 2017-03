Offshore

O parlamento aprovou hoje por unanimidade um pedido do PS para que os antigos ministros das Finanças Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque (do executivo PSD/CDS-PP) sejam ouvidos com urgência a propósito das transferências para paraísos fiscais.

O PSD propôs - na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) - que as audições surgissem depois de conhecido o relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre o caso, o que foi recusado pelo PS, que apresentou o requerimento pedindo a audição dos dois antigos governantes com a pasta das Finanças.

Depois da aprovação do requerimento, serão agora estabelecidos os contactos com Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque, sendo que no caso do primeiro, atualmente a exercer funções no Fundo Monetário Internacional (FMI), não é líquida a sua presença junto dos deputados da COFMA.