Actualidade

O Conselho Empresarial do Ave e do Cávado (CEDRAC) alertou hoje, no parlamento, para a necessidade de se "adequar apoios e legislação" às micro e pequenas empresas, sublinhando que 96,4% das empresas em Portugal têm menos de 10 trabalhadores.

Segundo o presidente do CEDRAC, João Albuquerque, as micro e pequenas empresas "precisam de ser apoiadas como são apoiadas as grandes empresas".

O CEDRAC, que congrega nove associações empresariais representativas do tecido empresarial das sub-regiões do Ave e do Cávado e que representa 83.625 empresas, foi hoje ouvido no parlamento, no âmbito de uma audiência na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.