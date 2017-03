Actualidade

Cerca de 30 trabalhadores do Novo Banco abrangidos pelo despedimento coletivo no verão do ano passado puseram ações em tribunal a pedir a impugnação daquele processo, disseram à Lusa vários trabalhadores.

O prazo para os mais de 30 trabalhadores abrangidos pelo despedimento coletivo levado a cabo pelo Novo Banco no início de setembro de 2016 pedirem a nulidade terminou hoje e, de acordo com trabalhadores contactados pela Lusa, a grande maioria avançou para a Justiça.

Os trabalhadores questionam a licitude dos despedimentos e pedem anulação do processo laboral pelo qual foram dispensados do banco de transição que resultou do ex-Banco Espírito Santo (BES).