O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu hoje um processo disciplinar por incidentes ocorridos no jogo da I Liga, anunciou aquele órgão.

O comunicado do CD, que não especifica o jogo em questão, surge três dias depois dos incidentes ocorridos no Feirense-Benfica, da 24.ª jornada, em que foram utilizados engenhos pirotécnicos e uma proteção de uma bancada foi derrubada.

As tochas lançadas para o relvado por adeptos do Benfica atrasaram o início do jogo em cerca de cinco minutos e a queda de uma proteção da bancada aquando dos festejos do golo da vitória do Benfica (1-0) provocou ferimentos num repórter fotográfico.