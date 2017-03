Actualidade

O ex-ditador do Panamá Manuel Noriega sofreu uma hemorragia após uma intervenção cirúrgica realizada hoje para remover um tumor cerebral benigno e está em estado crítico, disseram as suas filhas.

Thais e Sandra Noriega disseram aos jornalistas no hospital público de Santo Tomás, na Cidade do Panamá, que o pai, com 83 anos, regressou à sala de cirurgia, depois de ter estado nos cuidados intensivos.

Manuel Noriega, que esteve na prisão por corrupção e assassínio de opositores durante o seu regime entre 1983 e 1989, foi transferido para prisão domiciliária a 29 de janeiro para se preparar para a operação, que deveria ter sido realizada em fevereiro.