Actualidade

A Austrália recordou hoje as vítimas do voo MH370 da Malásia Airlines, no dia em passam três anos desde o desaparecimento do avião com 239 pessoas a bordo no oceano Índico, que até à data continua por encontrar.

"O terceiro aniversário do desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines deixa-nos, porém, sem respostas e muitas perguntas", disse o ministro de Transporte, Darren Chester, numa cerimónia religiosa em Brisbane.

Chester sublinhou que a busca do avião foi "histórica" e "heroica" e insistiu que apesar do fracasso, as famílias das vítimas "não foram esquecidas".