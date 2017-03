Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, sugeriu hoje a suspensão do programa nuclear da Coreia do Norte e, ao mesmo tempo, das manobras militares dos Estados Unidos na Coreia do Sul, para "amortecer a crise" na Península.

Usando uma metáfora, Wang Yi falou numa "colisão" na Coreia entre "dois comboios que aceleram um contra o outro sem que nenhum dos dois queira ceder a passagem".

"A nossa prioridade atual é acender a luz vermelha e travar ambas as partes", afirmou Wang Yi durante uma conferência de imprensa em Pequim.