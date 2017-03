Actualidade

A Coreia do Sul confirmou hoje que o filho de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano assassinado na Malásia, publicou um vídeo na Internet no qual disse desejar que a "situação melhore em breve".

"O meu nome é Kim Han-sol, sou da Coreia do Norte. Faço parte da família Kim e este é o meu passaporte", diz em inglês o jovem, que se estima ter 21 anos, num vídeo de apenas 40 segundos divulgado no Youtube.

O Serviço Nacional de Inteligência confirmou à agência de notícias sul-coreana Yonhap, que se trata do filho de Kim Jong-nam e que acredita que foi o próprio a colocar as imagens na Internet.