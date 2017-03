Actualidade

O Ministério da Defesa do Afeganistão disse hoje que homens armados atacaram o principal hospital militar do Afeganistão, em Cabul, um ataque que continuava em curso às primeiras horas do dia, sem indicação sobre eventuais vítimas ou feridos.

O general Dawlat Waziri, porta-voz do Ministério da Defesa, disse que um número desconhecido de homens armados entraram hoje no Hospital Mohammad Daud Khan, que tem cerca de 400 camas e está localizado perto de dois hospitais civis na zona de Wazir Akbar Khan, em Cabul, onde estão situadas várias embaixadas.

O porta-voz do Ministério do Interior Sediq Sediqqi disse esta manhã que o ataque continuava em curso no bairro, sem fornecer mais detalhes.