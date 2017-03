Actualidade

Um praticante de snowboard morreu e dois outros esquiadores ficaram feridos numa avalanche nos Alpes franceses, revelaram hoje as autoridades.

Citado pela agência de notícias Associated Press (AP), Annick Lago, um funcionário da câmara de Modane (departamento de Saboia), próximo da estância de esqui de Valfrejus, disse que as equipas de resgate prosseguem as operações de busca.

O corpo do praticante de snowboard, de nacionalidade holandesa, foi encontrado horas depois de uma avalanche, na terça-feira, num sector externo da pista, próximo da fronteira com Itália.