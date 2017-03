Actualidade

O responsável da missão "Paz em Timor", que há 25 anos tentou levar ativistas a Timor-Leste a bordo do 'ferryboat' Lusitânia Expresso, considera que o objetivo de garantir a atenção mediática internacional para a causa timorense foi "plenamente alcançado".

"Todo o projeto foi pensado como uma ação de impacto mediático", relatou à Lusa Rui Marques, que dirigiu a missão "Paz em Timor", que levou quase 150 pessoas a bordo do Lusitânia Expresso, com o objetivo de depositar flores no cemitério de Santa Cruz, em Díli, onde em novembro anterior mais de 200 pessoas tinham sido assassinadas pelas tropas indonésias.

A 11 de março de 1992, o 'ferryboat' foi impedido por quatro navios da marinha de guerra indonésia de prosseguir em direção a Díli.