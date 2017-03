Actualidade

O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, pediu hoje a libertação de todos os presos políticos da Venezuela e apelou ao Governo que respeite as liberdades fundamentais dos cidadãos.

"Estou cada vez mais preocupado com a extrema polarização na Venezuela, com contínuas restrições da liberdade de movimento, associação, expressão e protesto pacífico", assegurou Zeid, na apresentação do seu relatório anual perante o Conselho dos Direitos Humanos da ONU.

Na mesma intervenção, o alto-comissário disse que continua a receber alegações de detenções arbitrárias e intimidação de líderes da oposição e repetiu o seu apelo para "que todos os presos políticos sejam libertados, muitos dos quais foram detidos de forma arbitrária".