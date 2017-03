17 e 18 de março

A menos de 10 dias do início da Bolsa de Empregabilidade em Turismo, que irá decorrer na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, nos dias 17 e 18 de março, a organização do evento apresenta os números para esta edição.

A II Edição da Bolsa de Empregabilidade em Turismo vai ultrapassar em grande escala os números do ano passado. António Marto, Secretário-geral do Fórum Turismo 2.1, confirma que o número de ofertas de trabalho passou de 800 da edição anterior para 4000 neste ano.

«Estamos muito felizes com os números que conseguimos alcançar este ano. Tão importante como aumentar o número de ofertas de trabalho, é também o crescimento ao nível da participação das empresas. Realço também que grande parte das empresas que estiveram na edição anterior vão repetir a sua presença este ano, o que demonstra que esta Bolsa consegue canalizar bons recursos humanos para as empresas».

O número de participantes vai ser muito superior ao da edição passada. Este ano a Feira de Empregabilidade vai ter a duração de dois dias, o que vai permitir a participação de ainda mais pessoas.

Os contactos recebidos pelo Fórum Turismo 2.1 de escolas e profissionais que procuram novas oportunidades de trabalho, tem sido enorme, permitindo fazer uma estimativa de mais de 5000 participantes durante os dois dias da Bolsa de Empregabilidade.

Empresas como, AIRMET, AORH+, Campingir, Choupana Caffe, Cooltour Lisbon, Hoteis Real, Hotéis Vila Galé, Hotel São Lazaro, Hoti Heis, ICE Travel, IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional, Infotactile, Penha Longa Resort, Pestana Hotel Group, Pine Cliffs Resort, Hotel Quinta do Lago, Sana Hotels, Sonae Turismo, Sucesswork, TAP Portugal, The Independente Collectiv, Travelstore, Turijobs, Turim Hotels e Sheraton Cascais já confirmaram a presença no evento.

A Bolsa de Empregabilidade em Turismo realizar-se-á na BTL, maior feira de Turismo nacional, que irá decorrer entre 15 e 19 de março e juntará num único espaço mais de mil expositores, entre operadores turísticos, agências de viagens, hotelaria, regiões de turismo, entre muitos outros