O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje que o "poder feminino" se transforme numa prioridade internacional para que seja alcançada a paz e uma maior proteção dos direitos humanos em todo o mundo.

"Devemos dar total prioridade ao poder da mulher" disse Guterres aos jornalistas em Nairobi, no Quénia, onde se reuniu com o presidente queniano, Uhuru Kenyata tendo previstos ainda diferentes atos de celebração do Dia Internacional da Mulher.

Guterres disse que o sofrimento das mulheres "é trágico" porque "elas são as verdadeiras vítimas da pobreza", dos conflitos e da violação dos direitos humanos.