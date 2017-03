Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que os resultados económicos do último ano mostram que "os bons indicadores sobre Portugal confirmam-se".

Na abertura do debate quinzenal, no parlamento, António Costa deu os exemplos do crescimento homólogo de 2% no quarto trimestre de 2016, a baixa da taxa de desemprego para 10,2% em dezembro de 2016, com a criação de 118 mil postos de trabalho no ano passado.

Além do mais, houve uma "recuperação do investimento, que cresceu 4,6% no último trimestre" e o défice orçamental não será superior a 2,1%, com um saldo primário superior a 2% do PIB", disse.