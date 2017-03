Agricultura

Há novas hortas urbanas a nascer em Lisboa

Aos poucos, Lisboa vai tornando-se mais verde com as novas hortas urbanas que nascem um pouco por todo o lado. A mais recente atribuição de talhões de cultivo está a decorrer em Alvalade e irá conceder 39 espaços destinados à prática de agricultura urbana, em três parques hortícolas localizados no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, na Rua Afonso Lopes Vieira e no Bairro da Boa Esperança.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt