Actualidade

A Câmara de Póvoa de Lanhoso adiantou hoje que não vai aceitar que os empresários da diversão paguem com fichas e bilhetes as taxas referentes à sua atividade nas Festas Concelhias.

"O pagamento das taxas é efetuado em dinheiro, na tesouraria da autarquia", refere a Câmara, em nota enviada à Lusa.

Na terça-feira, os empresários da diversão anunciaram que vão, na quinta-feira, pagar à Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso as taxas das festas concelhias com fichas e bilhetes, em protesto contra a manutenção do IVA do setor nos 23%.