Festivais

Fleet Foxes no NOS Alive

Fleet Foxes a banda que conquistou o panorama da música internacional e atingiu o número 14 na lista dos 50 melhores álbuns de 2008 da Pitchfork, chega ao NOS Alive no dia 8 de julho. O grupo de Seattle sobe ao Palco Heineken para apresentar o seu novo álbum de estúdio “Crack-Up”, com data de lançamento marcada para dia 16 de junho.

O terceiro disco da banda, conta com nove canções escritas pelo vocalista Robin Pecknold e vem suceder o álbum de êxito “Helplessness Blues” lançado em 2011. “Crack Up” produzido por Pecknold e Skyler Skjelset, foi gravado entre julho de 2016 e janeiro de 2017, onde passou por vários estúdios nos Estados Unidos, incluindo o famoso Electric Lady Studios em Nova Iorque. O quinteto lançou ontem "Third of May / Ōdaigahara", o primeiro single do novo álbum. O tema conta com quase nove minutos de piano e uma guitarra elétrica de doze cordas. "Third of May / Ōdaigahara" já está disponível aqui. Fleet Foxes juntam-se ao cartaz do último dia aos já anunciados Depeche Mode, Cage The Elephant, Imagine Dragons, Kodaline, Peaches e Spoon. O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais. Artistas já confirmados: Alt-J, Blossoms, Cage The Elephant, Depeche Mode, Foo Fighters, Glass Animals, Imagine Dragons, Kodaline, Parov Stelar, Peaches, Phoenix, Ryan Adams, Rhye, Royal Blood, Savages, Spoon, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.