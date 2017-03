Actualidade

O líder do PSD e o primeiro-ministro protagonizaram hoje uma acesa troca de acusações no debate quinzenal, depois de Passos Coelho ter afirmado que António Costa quis "enlamear" o anterior executivo a propósito do caso das "offshore".

As acusações do presidente do PSD, já no final do seu tempo de intervenção no debate, foram vistas pelo primeiro-ministro, António Costa, como "uma encenação" para passar a imagem de que existe uma "degradação e uma crispação do ambiente parlamentar", ideia que rejeitou.

Pedro Passos Coelho afirmou saber hoje que "não existe sobre as transferências para offshore nada que envolva a responsabilidade política" do anterior governo e que "mais de metade do que supostamente não passou pelo crivo do fisco devia ter passado já depois de o governo que liderou ter cessado funções".