Actualidade

Dois atores vão percorrer numa carrinha oito localidades algarvias, durante três meses, para apresentar o espetáculo itinerante "Carripana", num total de 160 sessões, disse hoje à Lusa um dos criadores do projeto, João de Brito.

O espetáculo, vocacionado para o público infantil e famílias, estreia-se no sábado em Castro Marim e vai ser apresentado até ao final do mês de maio em outros sete concelhos algarvios, com 20 apresentações por concelho, que decorrerão ao longo de três dias em locais públicos ainda por definir, explicou.

"É um espetáculo para todas as culturas, não tem praticamente palavras, é quase tudo linguagem corporal", contou o ator que, em conjunto com Manuela Pedroso, veste a pele de "saltindanço" e anda pelo mundo a dançar, tendo como palco a sua carrinha, que foi cenografada para o efeito, observou.