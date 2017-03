Actualidade

O primeiro-ministro considerou hoje que o PSD não tem defendido o governador do Banco de Portugal, mas sim a si próprio, enquanto a líder do BE insistiu que Carlos Costa deve ser afastado por falta de independência.

No debate quinzenal de hoje no parlamento, a polémica em torno do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, foi trazida pela coordenadora do BE, Catarina Martins, que explicou que no partido se critica a atuação do supervisor "precisamente porque ele se mostrou incapaz de independência".

"O PSD não vem defender o atual governador, o PSD vem-se defender a si próprio por ter feito uma recondução apesar de tudo aquilo que tem vindo a público e que já constava aliás da comissão de inquérito", acusou, em resposta, o primeiro-ministro, António Costa.