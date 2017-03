Actualidade

O líder do PSD, Passos Coelho, afirmou hoje que os resultados económicos do último ano "ficaram aquém" do que o Governo se propôs a alcançar e questionou o primeiro-ministro sobre a solução para o crédito malparado.

"Não partilhamos a satisfação que o Governo exibe quando os resultados observados ficam aquém do que o Governo se comprometeu", declarou Pedro Passos Coelho, no debate quinzenal no parlamento.

Na abertura do debate, o primeiro-ministro, António Costa, tinha defendido que os resultados económicos do último ano mostram que "os bons indicadores sobre Portugal confirmam-se" e que "ninguém pode deixar de reconhecer os progressos obtidos pelo nosso país ao longo do último ano".