A competição aérea Red Bull Air Race regressa ao Porto e a Vila Nova de Gaia a 02 e 03 de setembro, cidades que acolheram o evento durante três anos (entre 2007 e 2009), foi hoje anunciado.

A informação consta de uma nota de imprensa distribuída aos jornalistas à entrada para a conferência de imprensa convocada para as câmaras do Porto e Vila Nova de Gaia e o Turismo do Porto e Norte apresentarem "um grande evento internacional a ter lugar nas duas cidades este ano".

Dez anos depois da estreia no rio Douro, a competição internacional regressa ao Porto e a Gaia com "a sexta e antepenúltima etapa do calendário" de 2017, acrescenta a mesma nota.