Actualidade

O secretário-geral comunista e o primeiro-ministro desejaram hoje "esclarecer tudo" sobre a polémica das transferências de capital para paraísos fiscais ('offshore') por publicitar, lamentando "dois pesos e duas medidas" do anterior executivo, durante o debate parlamentar quinzenal.

"Sobre os 10 mil milhões que voaram do país para os 'offshore' é ainda preciso apurar por completo a extensão dos problemas, mas o que já está claro é a confirmação da política de dois pesos e duas medidas do Governo PSD/CDS, que esmagaram os trabalhadores e o povo com impostos e obrigações enquanto deixavam sair do país 10 mil milhões sem controlo, sem tratar de ver se havia fraude, crime ou impostos a pagar", afirmou Jerónimo de Sousa.

O primeiro-ministro, António Costa, considerou "indiscutível" ser necessário "esclarecer tudo o que há para esclarecer sobre o que foi descoberto, a partir do momento em que este Governo mandou publicar os dados que o anterior tinha mandado administração fiscal não publicar".