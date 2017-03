Actualidade

O PCP questionou o Governo sobre a recusa de refeições a alunos de uma instituição privada de educação do concelho de Coimbra por "alegada falta de pagamento", sem notificar previamente os pais das crianças em causa.

Tendo tido conhecimento que no Instituto de Lordemão, "instituição privada de educação que tem turmas com Contrato de Associação", foram "recusadas refeições a alunos", o grupo parlamentar do PCP questionou o Governo sobre a situação, revela uma nota da Direção da Organização Regional de Coimbra do partido, enviada hoje à agência Lusa.

Em 06 de março de 2017, "foram recusadas refeições a alunos, tendo sido alegada a falta de pagamento, sem previamente terem sido notificados os pais das crianças em questão", afirmam os comunistas.