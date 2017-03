Actualidade

O advogado de defesa do ex-procurador de Macau, Ho Chio Meng, que está a ser julgado por mais de 1.500 crimes, abandonou hoje o caso dizendo que o tribunal não trata a defesa e acusação de forma igualitária.

Ho Chio Meng - que foi o chefe máximo do Ministério Público de Macau entre 1999 e dezembro de 2014 - está a ser julgado, desde 09 de dezembro, no Tribunal de Última Instância (TUI), por mais de 1.500 crimes, incluindo burla, abuso de poder, branqueamento de capitais e promoção ou fundação de associação criminosa.

Numa nota divulgada hoje, o TUI indica que o defensor de Ho Chio Meng fez um pedido de "abandono do patrocínio ao arguido e comunicado o assunto ao tribunal" pelo que foram canceladas as audiências de hoje e as dos dias 10 e 13 de março, sendo concedido ao arguido cinco dias para constituir novo advogado "sob pena de ser nomeado um novo advogado pelo tribunal".