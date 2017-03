Actualidade

Doze diretores de serviços do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) manifestaram hoje a sua "indignação" com a paragem das obras do hospital, cujo avanço está "dependente da assinatura" de uma portaria pelo ministro da Saúde.

O grupo, que disse falar em nome de todos os 34 diretores de serviço do hospital, disse, em conferência de imprensa, que se até final de março não houver solução, pondera tomar "uma atitude coerente com o centro hospitalar", admitindo como "cenário possível" a demissão em bloco.

"Há oito meses que se aguarda a assinatura da portaria conjunta - Ministério da Saúde e das Finanças - que é fundamental para que este hospital saia da mediocridade logística. Porque excelência a clínica tem. O que não tem é edifício, condições e recursos humanos suficientes para a população que cobre", disse Horácio Costa, diretor do Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva.