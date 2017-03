Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 08 mar (Lusa) - O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que o relatório da reforma da supervisão financeira, liderado por Carlos Tavares, já foi entregue ao ministro das Finanças, que apresentará a posição do Governo sobre a matéria na quinta-feira no parlamento.

"Em matéria de supervisão bancária, o grupo de trabalho coordenado pelo doutor Carlos Tavares entregou, creio que na semana passada, ao senhor ministro das Finanças o seu relatório. Amanhã [quinta-feira] há uma interpelação promovida pelo CDS, nessa altura, o senhor ministro das Finanças cá estará e apresentará sinteticamente a posição do Governo sobre essa matéria", revelou António Costa.

O chefe do Governo respondia à líder do CDS-PP, Assunção Cristas, que o questionou sobre supervisão bancária no debate quinzenal no parlamento(Corrige a notícia com o título "Relatório da reforma da supervisão financeira apresentado na quinta-feira - António Costa" e o primeiro parágrafo, clarificando que o Governo apresenta na quinta-feira a sua posição sobre a supervisão financeira e não o documento.)