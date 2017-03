Papa

Os operadores turísticos que vão levar milhares de visitantes, sobretudo estrangeiros, a Fátima, a 12 e 13 de maio, querem saber como a cidade se vai organizar na visita do papa, disse fonte do setor.

Cerca de 300 operadores turísticos, nacionais e estrangeiros, reúnem-se em Fátima, na quinta-feira, num seminário integrado num 'workshop' de turismo religioso, que conta com a participação de responsáveis do Santuário, GNR e Proteção Civil, e esperam obter respostas destas entidades sobre a logística relacionada com a visita papal.

"O seminário é exatamente para começar a perceber o que vai acontecer [na visita do papa] e para preparar muitos destes operadores, não apenas os estrangeiros e são muitos, mas também os nacionais", disse à agência Lusa Alexandre Marto Pereira, vice-presidente da Associação Empresarial Ourém-Fátima [ACISO].