Actualidade

A Comissão Eleitoral de Macau disse hoje que os media podem incorrer "em contravenções" fora do período de campanha das eleições legislativas, este ano, caso seja considerado que a cobertura jornalística constitui propaganda.

Segundo o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), o juiz Tong Hio Fong, se "entidades ou pessoas" violarem as "regras da lei" eleitoral a comissão vai "instaurar um processo". "Se forem provados esses factos, se cometeu as contravenções, o tribunal vai fazer o tratamento. A comissão, se verificar estas situações, vai intervir para acompanhar", disse.

A comissão prestou hoje esclarecimentos aos media sobre as regras para as eleições legislativas deste ano, tendo particularmente em conta que em 2016 foi aprovada uma nova lei eleitoral. As eleições legislativas ainda não foram oficialmente marcadas, mas realizam-se habitualmente em setembro.