Actualidade

O secretário de Estado da Educação, João Costa, defendeu hoje, no Fundão, que é preciso acabar com o preconceito em torno do ensino profissional e encarar esta via de conhecimento de outra forma.

"Portugal ainda não meteu na cabeça que o 12.º ano do curso de pastelaria é tão válido e tão digno como o 12.º ano do curso de línguas e humanidades. Portugal tem de meter isto na cabeça e quem tem de começar a meter isto na cabeça, em primeiro lugar, são as escolas", afirmou.

João Costa falava na Escola Profissional do Fundão, distrito de Castelo Branco, onde participou numa sessão de apresentação e debate sobre o "Perfil do Aluno para o Século XXI", documento que está em discussão pública e que foi coordenado pelo antigo ministro da Educação Guilherme d'Oliveira Martins.