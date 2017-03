Seixal

A fadista vai atuar esta noite Raquel Tavares sobe hoje, às 21h30, ao palco do Auditório Municipal do Seixal, para um concerto que assinala o Dia Internacional da Mulher.

A fadista, que vê no fado, como na vida, as boas e as más emoções começou a cantar profissionalmente aos 17 e fez um percurso de dez anos por casas de fado. Mulher genuína, com garra e encanto, aventurou-se recentemente por sonoridades distintas, sem nunca deixar de se assumir como fadista.

Preço: €10