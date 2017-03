Concerto

Chegam em nome próprio a Portugal, para trazer nostalgia aos fãs de Lisboa e Porto, que vao poder ver ao vivo e a cores uma das bandas sensação de pop-rock mais populares dos anos 1980.

De regresso ao nosso País, contamos com a voz irresistível e inimitável do fundador da banda, Peter Kingsbery. Não vai poder perder os grandes êxitos de uma geração, como The Promise you Made, Just Arround the Corner, When your Heart is Weak, Thought you Were on my Side e The Biggest Fool of All, entre muitos outros.

Fundada em 1982, a banda norte-americana que fez especial sucesso na Europa dissolveu-se em 1990, e voltou a ressurgir muito mais tarde, em 2006. Da sua discografia fazem parte os álbuns de estúdio Cock Robin (1985), After Here Through Midland (1987), First Love Last Rites (1989) e I Don’t Want to Save the World (2006).

Lisboa

Coliseu dos Recreios | 9 de março, às 21h30

Preços: €27 a €40

Porto

Coliseu do Porto | 10 de março, às 21h30

Preços: €25 a €45