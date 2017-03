Actualidade

O quarteto de jazz Dinardo João Borietto, composto por músicos oriundos da escola de jazz do Hot Club de Portugal, abre no próximo dia 17 o ciclo "Jazz ao Centro", promovido pelo Centro Cultural Regional de Santarém.

O ciclo, que vai decorrer no Fórum Actor Mário Viegas, é uma das primeiras iniciativas da nova direção do CCRS, que quer "mexer com a cidade" e atrair novos públicos, nomeadamente os mais jovens, "que vêm demonstrando um especial gosto por esta forma musical num ambiente propício", disse à agência Lusa o presidente da cooperativa, Elias Rodrigues.

No concerto agendado para a noite de dia 17, atuarão Bernardo Tinoco (saxofone), Dinis Costa (piano), João Correia (contrabaixo), David Boris (bateria), alunos e ex-alunos da Escola de Jazz Luís Villas-Boas, do Hot Club.