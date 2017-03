Actualidade

O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) renovou a acreditação da Joint Commission International (JCI), que garante a manutenção do selo máximo de qualidade, anunciou hoje esta unidade hospitalar sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o CHCB salienta que desde há seis anos que mantém este certificação atribuída por uma "mais reconhecidas e rigorosas entidades certificadoras de qualidade no campo da saúde a nível mundial", o que coloca o hospital "num patamar diferenciado e de prestígio internacional enquanto Centro Médico Académico".

"A árdua auditoria realizada no início deste mês, com a presença atenta e exigente dos auditores externos nas instalações, pôs uma vez mais à prova toda a instituição que, com afinco e resiliência, soube mostrar-se merecedora de tamanha distinção, e revelou que a cultura de cooperação e profissionalismo em prol de um bem superior e precioso, o doente, se mantém incólume", é sublinhando na nota.