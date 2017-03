Inquérito/CGD

O PS indicou hoje três vice-presidentes da sua bancada para a nova comissão de inquérito parlamentar sobre a Caixa Geral de Depósitos (CGD) proposta de forma potestativa pelo PSD e CDS-PP, disse à agência Lusa fonte socialista.

João Paulo Correia será o coordenador dos deputados do PS nesta comissão parlamentar de inquérito, que contará ainda com a presença do porta-voz do partido, João Galamba, e do "vice" Filipe Neto Brandão.

Os restantes quatro deputados do PS são Odete João, Eurico Brilhante Dias, Francisca Parreira e Luís Testa, havendo ainda a registar o facto de João Paulo Correia e João Galamba repetirem a sua presença nesta segunda comissão parlamentar de inquérito sobre a CGD.