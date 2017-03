Actualidade

A Tivoli Hotels & Resorts anunciou que vai abrir, em junho, "o maior centro de congressos do Algarve" e um dos "mais amplos e mais modernos do país", junto à marina de Vilamoura, no concelho de Loulé.

O novo Centro de Congressos do Algarve, Vilamoura, está situado nas imediações do Tivoli Marina Vilamoura, hotel que a empresa já detém nessa zona turística algarvia, uma das principais da região, e é o resultado de um "investimento de oito milhões de euros", disse o diretor regional de operações da empresa, Jorge Beldade, à agência Lusa.

A mesma fonte disse que as expectativas da empresa passam por aumentar em 10% o peso que a realização de congressos já tem nos resultados da empresa.