Inquérito/CGD

O BE indicou hoje o deputado Moisés Ferreira para a nova comissão de inquérito parlamentar sobre a Caixa Geral de Depósitos (CGD) proposta de forma potestativa pelo PSD e CDS-PP, disse à Lusa fonte do partido.

Segundo a fonte, para a nova comissão de inquérito o BE escolheu exatamente os mesmos nomes da primeira comissão parlamentar de inquérito sobre o banco público, repetindo, além de Moisés Ferreira, os suplentes, que serão de novo Mariana Mortágua e Paulino Ascensão.

Moisés Ferreira integrou o grupo redator do programa económico do Bloco de Esquerda nas legislativas de 2015 e o grupo de negociações dos acordos que permitiram a viabilização do atual Governo liderado pelo PS.